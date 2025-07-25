Кадыров чуть не утонул в море? Кто сказал, фото дочери Айшат

Кадыров чуть не утонул в море? Кто сказал, фото дочери Айшат

Глава Чечни Рамзан Кадыров едва не утонул на отдыхе в турецком Бодруме, утверждает турецкое издание GZT. Что об этом известно, какое фото опубликовала дочь Кадырова Айшат?

Правда ли, что Кадыров едва не утонул в море

По данным турецкого издания, Кадырова «вытащили на берег сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на машине скорой помощи». Его состояние якобы оценивается как «не угрожающее жизни». Сообщается, что инцидент произошел около полудня 24 июля возле пятизвездочного отеля в районе Кайнар в Бодруме, где, как указывается, мог отдыхать глава Чечни.

«Предположительно, Рамзан Кадыров, войдя в море, внезапно начал задыхаться. Находившиеся поблизости сотрудники полиции заметили это и вызвали медиков. Бригада прибыла быстро и оказала Кадырову помощь», — утверждает GZT.

Отмечается, что некоторое время глава Чечни находился под наблюдением врачей. В местном СМИ при этом не приводятся ни фотографии с места происшествия, ни чьи-либо официальные комментарии.

Кадыров или его представители никак не реагировали на информацию о его якобы спасении. В Telegram-канале главы Чечни за 24 июля можно увидеть посты, где он поздравляет с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, рассказывает об отправке добровольцев в зону СВО, а также о буднях бойцов группы «Бати» спецназа «Ахмат» МО РФ.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Действительно ли Кадыров находится на отдыхе в Турции

Неизвестно, действительно ли Кадыров был на отдыхе в Турции в указанные местными СМИ даты. Однако его дочь Айшат в ночь на 25 июля выложила в соцсетях кадры с моря. На выложенном снимке видны частично скрытый за пологом из веревок пирс, закат и флагшток. Где и когда были сняты кадры, Айшат Кадырова не уточнила.

Эта публикация только подогрела слухи о том, что глава Чечни мог отдыхать в Турции.

Telegram-канал Baza обратил внимание на «странность» публикации GZT, которая заключается в том, что первыми помощь Кадырову оказали сотрудники береговой охраны. По информации канала, главу Чечни сопровождает собственная многочисленная охрана. Также канал подчеркнул, что новость о «тонущем» Кадырове подхватили многие турецкие СМИ, однако все они ссылались на GZT без других источников.

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