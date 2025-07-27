Август сожжет Россию аномальной жарой до плюс 40? Прогноз погоды в Москве

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара задержится в Москве. Сколько будет градусов в последние дни июля, как начнется август, какую погоду ждать в столице России?

Какая погода пришла в Москву в последние дни июля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что в Москве сохранится мощная жара: регион находится в зоне высокого давления. Температура постепенно будет расти.

«Сегодня столичный регион останется в зоне малооблачной и сухой погоды, что поможет солнечным лучам продолжить активный прогрев воздушных масс, и дневная температура воздуха на 3–4 градуса превысит рамки климата. Температура воздуха составит плюс 27–29 градусов, по области — плюс 25–30. Атмосферное давление будет меняться мало и останется около нормы. В понедельник без осадков, ночью — плюс 15–17, днем — плюс 28–30 градусов», — прогнозирует Леус.

Как начнется август в Москве, будет ли новая волна жары

По данным Гидрометцентра, последние дни июля в Москве будут очень жаркими. Новая неделя начнется с дневных температур плюс 29–31 градус, которые сохранятся на том же уровне. В понедельник еще возможны небольшие дожди, однако в дальнейшем об осадках можно забыть до конца месяца.

Пик жары прогнозируется в последний день июля: в четверг днем температура воздуха может достигнуть плюс 32 градусов и обеспечить «тропическую ночь» с температурой до плюс 20–21.

Первые дни августа ожидаются облачные, 1 августа возможны даже небольшие дожди, однако это не окажет влияния на жару: температура будет удерживаться около плюс 30 градусов. По данным Foreca, осадки в Москве закончатся, не успев начаться, и в выходные 2–3 августа температура вновь начнет расти.

Чего ждать от погоды в августе, будут ли новые экстремальные ливни или жара

Мощный антициклон, застывший над Европейской Россией с центром над северо-западом, заставил некоторых синоптиков предположить, что в августе жара будет только усиливаться и может достичь плюс 40 градусов. Однако метеоролог Михаил Семенов успокоил в разговоре с NEWS.ru: июльская аномальная жара задержится только на первую декаду августа. В остальном месяц ожидается скорее прохладным.

«В течение августа в Москве и области столбик термометров в дневное время, как правило, будет подниматься до отметки плюс 20–23 градуса, ночью начнет холодать до плюс 13–15 градусов. Последние отголоски жаркой погоды мы еще продолжим наблюдать в первой декаде августа. Однако уже с середины месяца жара постепенно пойдет на убыль», — прогнозирует Семенов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С ним согласны другие синоптики: большую часть августа ожидаются температуры ниже нормы, а во второй половине месяца ожидаются серьезные похолодания. Погода в августе ожидается очень переменчивая.

«Такой температурный режим связан с активной циклонической деятельностью. Воздушные массы с севера и северо-запада принесут не только прохладу, но и частые дожди, которые будут чередоваться с короткими солнечными периодами», — утверждает ведущий метеоролог Гидрометцентра Александр Шувалов.

Наиболее теплой (в среднем до плюс 25 градусов) ожидается декада с 1 по 10 августа. В середине месяца ожидается похолодание до плюс 17–20 и усиление ветра. Конец августа может принести похолодание до плюс 15 градусов, затяжные дожди и раннюю осень.

«Метеоновости» утверждают, что резкое похолодание до плюс 20 градусов ожидает москвичей уже 5 августа.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли гроза

Леус утверждает, что погода в Санкт-Петербурге начинает серьезно меняться: в регионе борются циклон, пришедший в Скандинавию, и зона высокого давления над восточной частью Центральной России.

«В атмосфере над регионом сохранится неустойчивость, которая вместе с активным дневным прогревом во второй половине дня местами, преимущественно в западной половине региона, вызовет образование очагов кучево-дождевой облачности и локальных грозовых дождей. Температура воздуха составит плюс 29–31 градус, в Ленинградской области — плюс 27–32 градуса. Атмосферное давление будет немного ниже нормы. В понедельник в середине дня местами кратковременный дождь, гроза, ночью — плюс 18–20, днем — плюс 29–31 градус», — прогнозирует Леус.

Foreca сообщает, что в начале августа циклон все-таки сможет пробиться к Санкт-Петербургу и принесет с собой похолодание до плюс 24–26 градусов и мощные дожди в выходные 2–3 августа.

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