Раскрыто, какая компенсация положена пострадавшему в Турции мальчику

Семья мальчика, который пострадал в детском клубе турецкого отеля, может потребовать компенсацию, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, это возможно при условии, что услуга в отеле была оказана ненадлежащим образом. При этом он отметил, что от туроператора родители ребенка не получат каких-либо выплат.

Если услуга по присмотру за малышом была оказана ненадлежащим образом, в том числе если пребывание в детской комнате было небезопасным, имелись предметы, которые могли нанести вред здоровью ребенка, или не было надлежащего присмотра за ним, то родители вправе потребовать компенсацию с отеля. С туроператора компенсацию потребовать не получится, так как за дополнительные услуги отеля, не связанные с проживанием или с перелетом, туроператор не отвечает, — объяснил Салкин.

Ранее сообщалось, что мальчику из Татарстана разорвало кожу и мышцы до кости во время отдыха в турецкой Анталье. Несчастный случай произошел в детском клубе. Персонал центра не смог оказать необходимой медицинской помощи. Ребенку пришлось бежать до бара, где неравнодушные люди сделали ему перевязку. Ребенка госпитализировали.