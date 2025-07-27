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27 июля 2025 в 14:09

Раскрыто, какая компенсация положена пострадавшему в Турции мальчику

Юрист Салкин: пострадавший в Турции мальчик может получить выплаты от отеля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семья мальчика, который пострадал в детском клубе турецкого отеля, может потребовать компенсацию, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, это возможно при условии, что услуга в отеле была оказана ненадлежащим образом. При этом он отметил, что от туроператора родители ребенка не получат каких-либо выплат.

Если услуга по присмотру за малышом была оказана ненадлежащим образом, в том числе если пребывание в детской комнате было небезопасным, имелись предметы, которые могли нанести вред здоровью ребенка, или не было надлежащего присмотра за ним, то родители вправе потребовать компенсацию с отеля. С туроператора компенсацию потребовать не получится, так как за дополнительные услуги отеля, не связанные с проживанием или с перелетом, туроператор не отвечает, — объяснил Салкин.

Ранее сообщалось, что мальчику из Татарстана разорвало кожу и мышцы до кости во время отдыха в турецкой Анталье. Несчастный случай произошел в детском клубе. Персонал центра не смог оказать необходимой медицинской помощи. Ребенку пришлось бежать до бара, где неравнодушные люди сделали ему перевязку. Ребенка госпитализировали.

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Софья Якимова
С. Якимова
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