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27 июля 2025 в 18:07

Нулевая видимость на трассе в Крыму 27 июля: пожары, ДТП, пострадавшие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму вдоль автодороги Евпатория — Симферополь произошло возгорание на площади 20 гектаров, автомобилисты пожаловались на нулевую видимость, которая уже привела к ДТП. Что известно о пожарах в Крыму 27 июля, есть ли жертвы и пострадавшие?

Что происходит на трассе Евпатория — Симферополь

Как пояснили в МЧС России, ситуация усложняется аномальной жарой и тем, что ветер разносит пламя.

«В Симферопольском районе Крыма борются с ландшафтным пожаром. Горят, по предварительным данным, 20 гектаров сухостоя вдоль автодороги Евпатория — Симферополь. Ветер разносит пламя. На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма — всего более 80 специалистов и 14 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

На трассе «Таврида» под Симферополем уже столкнулись девять машин из-за нулевой видимости. ДТП произошло недалеко от села Родниково, где образовалось сильное задымление. В результате аварии одна из машин, Chevrolet Cruze, загорелась. Информации о жертвах и пострадавших нет.

В МЧС рекомендовали водителям пока воздержаться от поездок.

Также пламя бушует в Феодосии, на 200 «квадратах» горит сухая трава. На месте работают пожарные.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

25 июля Главное управление МЧС России по республике сообщило, что температура воздуха в Крыму в ближайшие дни превысит климатическую норму на 7–9 градусов и достигнет плюс 40 в некоторых районах полуострова.

В этой ситуации специалисты попросили садоводов и владельцев частных домов своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. В ведомстве напомнили, что на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными.

Какова ситуация с Крымским мостом

Тем временем около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра, курирующего ситуацию на транспортном переходе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 58 транспортных средств, со стороны Керчи — 843 транспортных средства. Ожидание около трех часов», — сказано в сообщении.

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