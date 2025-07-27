Около тысячи машин ждут очереди перед Крымским мостом

Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра, курирующего ситуацию на транспортном переходе. Так, в очереди со стороны Тамани находится 58 транспортных средств, со стороны Керчи — 843.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 58 транспортных средств, со стороны Керчи — 843 транспортных средства. Ожидание около трех часов, — сказано в сообщении.

Тем временем стало известно, что пассажиры рейса, следовавшего из Уфы в Санкт-Петербург, семь часов не могут покинуть борт самолета и лишены полноценного питания. Воздушное судно развернули на подлете к Пулково и направили в Шереметьево. В московской авиагавани самолет стоит уже около двух часов.

До этого появилась информация, что в Пулково задержали по меньшей мере 93 авиарейса и еще 33 отменили. Такая ситуация в авиагавани Северной столицы сложилась на фоне угрозы атаки БПЛА. На запасные аэродромы ушли 23 самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург. В настоящее время ограничения на вылет и прием сняты.