Пассажиры рейса «Уфа — Петербург» застряли в самолете на семь часов

Пассажиры рейса, следовавшего из Уфы в Санкт-Петербург, семь часов не могут покинуть борт самолета и лишены полноценного питания, сообщает Telegram-канал Baza. Воздушное судно развернули на подлете к Пулково и направили в Шереметьево.

В московской авиагавани самолет стоит уже около двух часов. Общее время ожидания с момента вылета достигло семи часов, учитывая, что рейс еще задержали перед вылетом. Все это время пассажиры получали только воду.

Ранее Росавиация временно ввела ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге на фоне массированной атаки беспилотников. Пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко пояснил, что прекращены прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. По меньшей мере 93 авиарейса задержали и еще 33 отменили в петербургском аэропорту.

До этого в Ленинградской области была объявлена опасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил жителей о возможных рисках в воздушном пространстве региона.