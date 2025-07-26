Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 17:04

Украина получила три системы ПВО Patriot

WP: Берлин передал Киеву три системы ПВО Patriot

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия передала Украине три зенитно-ракетных комплекса Patriot, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. По данным источника, в настоящее время Берлин ведет диалог с Вашингтоном о возможных дополнительных поставках Киеву.

По словам официальных лиц, Берлин уже передал Украине три системы и ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных систем и их замене, — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что Вильнюс выделит Украине €30 млн на приобретение военной техники. Средства направят на покупку американских систем ПВО, включая комплексы Patriot.

До этого появилась информация, что президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки средств противовоздушной обороны Украине после того, как его спецпосланник Кит Келлог рассказал о якобы поврежденном из-за авиаудара польском посольстве в Киеве. Как пишет британская газета Telegraph, Пентагону потребовалось около четырех дней, чтобы отправить первую партию ракет Patriot.

ЗРК Patriot
США
Германия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предал Россию и хотел вступить в ВСУ: история коллаборациониста Герасимова
Теперь подаю мясо только так! Готовлю смородиновый соус за 15 минут
МАГАТЭ осмотрели место атаки ВСУ в российском регионе
Раскрыта причина блэкаута в Дагестане
Раскрыты темы встречи представителя РПЦ с папой римским
«Я бы ушел в отставку»: Орбан дал фон дер Ляйен дельный совет
Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области
Семья в России сгорела в доме через несколько дней после заселения: детали
Семьям погибших при крушении Ан-24 выделят персональных кураторов
На ЗАЭС заявили о высоком риске ядерной катастрофы
Юрист раскрыл, сможет ли москвичка вернуть отданные мошенникам 5 кг золота
Почему это варенье из абрикосов называют царским? Открываю секрет
Российское голубое топливо вновь потекло в Армению
Молодой участник СВО попал в реанимацию после избиения
В Подмосковье ядовитые змеи терроризируют женщин
Спортсмены из России взяли шесть золотых медалей на Универсиаде в Германии
Девушка станцевала на памятнике погибшим воинам в Кургане и попала на видео
«Спартак» играет против «Балтики» в меньшинстве
Артемий Лебедев признался, чего никогда не делает в туалете
Дрон ВСУ едва не убил мирного жителя поселка под Белгородом
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.