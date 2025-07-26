Украина получила три системы ПВО Patriot

Германия передала Украине три зенитно-ракетных комплекса Patriot, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. По данным источника, в настоящее время Берлин ведет диалог с Вашингтоном о возможных дополнительных поставках Киеву.

По словам официальных лиц, Берлин уже передал Украине три системы и ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных систем и их замене, — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что Вильнюс выделит Украине €30 млн на приобретение военной техники. Средства направят на покупку американских систем ПВО, включая комплексы Patriot.

До этого появилась информация, что президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки средств противовоздушной обороны Украине после того, как его спецпосланник Кит Келлог рассказал о якобы поврежденном из-за авиаудара польском посольстве в Киеве. Как пишет британская газета Telegraph, Пентагону потребовалось около четырех дней, чтобы отправить первую партию ракет Patriot.