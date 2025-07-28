«Россия признательна Турции»: Песков оценил ход переговоров по Украине Песков: Россия признательна Турции за усилия в урегулировании на Украине

Москва признательна Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования кризисной ситуации на Украине, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, которые приводит ТАСС, предоставляемая турецкой стороной площадка нравится всем участникам переговоров.

Турция, безусловно, нравится всем участникам переговорного процесса, и мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования, за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров, и конечно, наш настрой сохраняется, — подчеркнул Песков.

Ранее отставной подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что Украина в конечном итоге будет вынуждена принять российские условия мирного соглашения. По оценке эксперта, текущая военная ситуация оставляет украинскому правительству все меньше возможностей для дипломатического маневра. Он подчеркнул, что в перспективе Киеву могут просто «предъявить условия капитуляции».