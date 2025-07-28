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28 июля 2025 в 16:52

Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине

Трамп заявил, что ему неинтересны разговоры о завершении конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разговоры об урегулировании украинского конфликта ему уже неинтересны. С таким заявлением президент США выступил на встрече с британским премьером Киром Стармером, говоря о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Я не знаю. Я больше не заинтересован в разговорах, — сказал Трамп.

Американский лидер считал, что руководство России «захочет быстро положить этому конец». Трамп подчеркнул, что «правда думал, что это закончится».

Ранее Трамп заявил, что Россия должна заключить мир с Украиной за 10–12 дней. По словам американского лидера, больше «нет никаких причин ждать». Президент США подчеркнул, что хотел «быть щедрым», но не видит прогресса в урегулировании.

До этого глава Белого дома угрожал ввести санкции против России и ее торговых партнеров в случае недостижения договоренности с Украиной. Трамп обещал применить пошлины в размере 100%, если Москва не выполнит его требование. Тогда он давал на реализацию ультиматума 50 дней.

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