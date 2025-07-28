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28 июля 2025 в 17:09

«Враг России»: в ГД резко ответили на ультиматум Трампа Путину по Украине

Депутат Соболев назвал выставившего ультиматум Трампа врагом России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, выставивший ультиматум Москве по деэскалации конфликта на Украине, является врагом России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, глава Белого дома сначала демонстрировал дружелюбие к российскому лидеру Владимиру Путину, но после решительных шагов РФ резко изменил свою позицию.

Трамп в начале хвалил Путина, говорил, что это хороший парень и так далее. Но как только Путин начал отстаивать национальные интересы России, резко изменился тон. Трамп — это, безусловно, враг России. Он стоит во главе всех европейских режимов, которые хотят нанести стратегическое поражение России. И они же не стесняются сегодня об этом говорить, — высказался Соболев.

Он отметил, что реальные действия американского лидера говорят о его враждебной позиции к РФ. Депутат подчеркнул, что при руководстве Трампа страны НАТО значительно увеличили военные расходы, а бюджет США на оборону превысил триллион долларов.

Что Трамп сделал практически, если отбросить слова в сторону? Он заставил увеличить военные расходы европейских стран НАТО в два с половиной раза. Это не шутка. Второе, собственные военные расходы США превысили триллион долларов, сейчас верстается военный бюджет на следующий год. Он будет увеличен на сотни миллиардов долларов. Вопрос такой: против кого это все направлено? — резюмировал Соболев.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что новый «дедлайн» Трампа звучит смешно. Так он прокомментировал условие главы Белого дома, которое заключается в требовании к Москве прийти к деэскалации конфликта на Украине. Трамп дал на его реализацию 10–12 дней.

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