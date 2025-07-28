«Враг России»: в ГД резко ответили на ультиматум Трампа Путину по Украине

Президент США Дональд Трамп, выставивший ультиматум Москве по деэскалации конфликта на Украине, является врагом России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, глава Белого дома сначала демонстрировал дружелюбие к российскому лидеру Владимиру Путину, но после решительных шагов РФ резко изменил свою позицию.

Трамп в начале хвалил Путина, говорил, что это хороший парень и так далее. Но как только Путин начал отстаивать национальные интересы России, резко изменился тон. Трамп — это, безусловно, враг России. Он стоит во главе всех европейских режимов, которые хотят нанести стратегическое поражение России. И они же не стесняются сегодня об этом говорить, — высказался Соболев.

Он отметил, что реальные действия американского лидера говорят о его враждебной позиции к РФ. Депутат подчеркнул, что при руководстве Трампа страны НАТО значительно увеличили военные расходы, а бюджет США на оборону превысил триллион долларов.

Что Трамп сделал практически, если отбросить слова в сторону? Он заставил увеличить военные расходы европейских стран НАТО в два с половиной раза. Это не шутка. Второе, собственные военные расходы США превысили триллион долларов, сейчас верстается военный бюджет на следующий год. Он будет увеличен на сотни миллиардов долларов. Вопрос такой: против кого это все направлено? — резюмировал Соболев.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что новый «дедлайн» Трампа звучит смешно. Так он прокомментировал условие главы Белого дома, которое заключается в требовании к Москве прийти к деэскалации конфликта на Украине. Трамп дал на его реализацию 10–12 дней.