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29 июля 2025 в 01:01

Индийские власти резко ответили на критику своих отношений с Россией

Индийский посол Дораисвами: Нью-Дели не перестанет покупать российскую нефть

Нью-Дели, Индия Нью-Дели, Индия Фото: Ganesh Chandra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны критикуют Нью-Дели за сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами в интервью Times Radio подчеркнул, что страна, импортирующая 85% энергоресурсов, не может «отключить свою экономику» ради политических амбиций других государств.

Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80% нашей энергии. Что вы хотите, чтобы мы сделали, — отключили нашу экономику?заявил дипломат.

Он напомнил, что исторические связи с Россией сложились в период, когда западные страны поставляли оружие соседям Индии, угрожавшим ее безопасности. Поэтому на данный момент диктовать свои условия неуместно.

Критика прозвучала на фоне нового пакета санкций ЕС, снизившего потолок цен на российскую нефть до $47,6 (3,7 тысячи рублей) за баррель и запретившего импорт нефтепродуктов. Несмотря на давление, доля РФ в индийском нефтяном импорте превышает 30%, а сотрудничество в энергетике, по словам министра Хардипа Сингха Пури, продолжает укрепляться.

Ранее руководитель нефтеперерабатывающего предприятия из Индии Nayara Energy, акционером которого является «Роснефть», Алессандро де Доридес принял решение об отставке, после того как ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Его на этом посту сменит Сергей Денисов, работающий в компании с 2017 года.

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