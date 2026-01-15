Кличко подсчитал, сколько многоэтажек в Киеве мерзнут без отопления

На сегодняшний день около 300 многоэтажных домов в Киеве остаются без отопления, написал в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, ситуация с электричеством остается очень сложной. В городе по-прежнему действуют аварийные отключения.

На сегодня около 300 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. <...> Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной, — написал Кличко.

Он добавил, что киевские коммунальщики продолжают круглосуточно ремонтировать поврежденные объекты критической инфраструктуры. Кличко также напомнил, что некоторые многоэтажные дома подсоединяют к генераторам и теплопунктам. Всего в городе работают более 1,2 тыс. пунктов обогрева.

Ранее экстренные веерные отключения электроэнергии были введены еще в семи регионах Украины. Утвержденные плановые графики отменены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.