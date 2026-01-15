Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 18:27

Кличко подсчитал, сколько многоэтажек в Киеве мерзнут без отопления

Кличко признал, что 300 многоэтажек в Киеве остаются без отопления

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На сегодняшний день около 300 многоэтажных домов в Киеве остаются без отопления, написал в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, ситуация с электричеством остается очень сложной. В городе по-прежнему действуют аварийные отключения.

На сегодня около 300 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. <...> Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной, — написал Кличко.

Он добавил, что киевские коммунальщики продолжают круглосуточно ремонтировать поврежденные объекты критической инфраструктуры. Кличко также напомнил, что некоторые многоэтажные дома подсоединяют к генераторам и теплопунктам. Всего в городе работают более 1,2 тыс. пунктов обогрева.

Ранее экстренные веерные отключения электроэнергии были введены еще в семи регионах Украины. Утвержденные плановые графики отменены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

Виталий Кличко
Киев
Украина
отключения
отопление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили ситуации, в которых можно не выходить на работу
Умер известный театральный критик
«Определенно мужчина»: знаменитый писатель о Калининграде в образе человека
Бывший российский бизнесмен продаст ракеты ВСУ? Что известно о Ruta Block 2
Концерты Долиной в двух областях могут быть отменены
В Москве придумали новый вид шеринга с лопатами
«Будет могильщиком»: депутат о заявлениях Федорова про дезертирство в ВСУ
В центре города в Нидерландах прогремел мощный взрыв
Умерла «тайная дочь» Фредди Меркьюри: причины смерти, почему ее скрывали
Избивавшего людей военкома отправили на фронт
«Сибирский удар» заморозит Европу: какая погода ждет Москву в феврале
Юная «замена» Зарубина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
В США уточнили данные о шестом захваченном танкере с нефтью из Венесуэлы
Стало известно, почему «боевая саранча» армии России вызвала шок на Украине
Рогозин показал истинное лицо запретившего на Украине Пушкина политика
Захарова рассказала, с кем Россия будет обсуждать безопасность в Евразии
Мария Погребняк чуть не оказалась в пасти кита во время лакшери-отдыха
Швыдкой нашел объяснение популярности ремейков советских фильмов у молодежи
Захарова: любые судебные решения США по Мадуро будут незаконными
На Украине признали масштаб пожирающей ВСУ «боевой саранчи»
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.