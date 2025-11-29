«Странные симптомы»: сын Градского раскрыл новые детали смерти отца

За несколько дней до инсульта народный артист России Александр Градский перенес тяжелое отравление арбузами, которые привезла жена композитора Марина Коташенко, заявил его сын Даниил в беседе с aif.ru. Наследник певца предположил, что инсульт не был случайным, указывая на боли в сердце, которые испытывал Градский за несколько недель до смерти.

После отравления он две недели не ел и не принимал лекарства, дважды отказался от госпитализации. У него были очень серьезные и странные симптомы, не типичные для обычного отравления, — рассказал он.

Сын артиста также отметил, что супруга покойного слишком поздно обратилась за медицинской помощью. Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет от ишемического инсульта в реанимации.

Ранее сын народного артиста России заявил, что намерен обжаловать решение кассационного суда, признавшего украденные у вдовы певца Коташенко деньги частью наследственной массы. По его словам, возмещать средства должна именно вдова, поскольку по ее вине уменьшилась сумма наследства.