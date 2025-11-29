День матери
29 ноября 2025 в 20:19

«Странные симптомы»: сын Градского раскрыл новые детали смерти отца

Сын Градского: незадолго до смерти певец отравился арбузами

Александр Градский Александр Градский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
За несколько дней до инсульта народный артист России Александр Градский перенес тяжелое отравление арбузами, которые привезла жена композитора Марина Коташенко, заявил его сын Даниил в беседе с aif.ru. Наследник певца предположил, что инсульт не был случайным, указывая на боли в сердце, которые испытывал Градский за несколько недель до смерти.

После отравления он две недели не ел и не принимал лекарства, дважды отказался от госпитализации. У него были очень серьезные и странные симптомы, не типичные для обычного отравления, — рассказал он.

Сын артиста также отметил, что супруга покойного слишком поздно обратилась за медицинской помощью. Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет от ишемического инсульта в реанимации.

Ранее сын народного артиста России заявил, что намерен обжаловать решение кассационного суда, признавшего украденные у вдовы певца Коташенко деньги частью наследственной массы. По его словам, возмещать средства должна именно вдова, поскольку по ее вине уменьшилась сумма наследства.

