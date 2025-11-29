Подтекает унитаз: три простых способа ремонта своими руками — сантехник не нужен

Постоянное журчание воды в унитазе знакомо многим и способно вывести из себя. Чаще всего виновата резиновая прокладка, которая со временем теряет эластичность и перестает плотно прилегать. Решить эту проблему можно легко и быстро, не тратя деньги на вызов мастера.

Сначала перекройте воду и спустите ее из бачка. Снимите крышку, чтобы добраться до старой прокладки. Самый надежный способ — заменить ее на новую, купленную в магазине. Если новой детали под рукой нет, попробуйте реанимировать старую.

Для этого замочите ее в горячей воде с добавлением соды на 15–20 минут. Резина размягчится и снова будет плотно прилегать. Если течь возобновляется, возможно, мешают ограничители хода арматуры. Их можно аккуратно подпилить на пару миллиметров, чтобы мембрана прижималась лучше. Эти простые действия помогут вам надежно устранить течь.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.