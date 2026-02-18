«Тебе не стыдно»: муж Орбакайте возмутился «недорогим» шопингом жены

Певица Кристина Орбакайте, проживающая с семьей в США и не выступающая в России после начала СВО, столкнулась с критикой супруга Михаила Земцова из-за трат на дорогую одежду. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) певица опубликовала видео из Майами, на котором ее супруг запечатлел процесс шопинга и выразил недовольство отношением жены к деньгам.

На кадрах Орбакайте прогуливается по модным бутикам и примеряет платья из новых коллекций. Она поочередно берет вещи, называет бренды и демонстрирует ценники: стоимость одного платья стартует от $1200 (более 92 тыс. рублей). Один из нарядов особенно приглянулся певице, и она заметила, что отдать такие деньги за него вполне «недорого».

Тебе не стыдно? Недорогое, — возмутился Земцов.

Орбакайте с неохотой повесила платье обратно на вешалку. Певица подержала в руках почти все новинки, примерила несколько вещей, но в итоге так ничего и не приобрела, посетовав на плохой выбор в магазинах Майами.

Ранее сообщалось, что компания «Театр песни», основанная певицей Аллой Пугачевой и ее дочерью Орбакайте, официально завершила процедуру своей реорганизации. Соответствующее уведомление было направлено в регулирующие органы в середине января текущего года.