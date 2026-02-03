В России решилась судьба бывшего «Театра песни» Пугачевой и Орбакайте

Компания «Театр песни», основанная певицей Аллой Пугачевой и ее дочерью Кристиной Орбакайте, официально завершила процедуру своей реорганизации, передает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы. Соответствующее уведомление было направлено в регулирующие органы в середине января текущего года.

Данное юрлицо было первоначально создано под названием «Театр песни Аллы Пугачевой» еще в 2008 году. Однако, как следует из документации, уже в 2009-м обе знаменитые артистки вышли из числа его учредителей, после чего организация сменила свое наименование.

Процесс реорганизации был инициирован в октябре 2025 года, его второй стороной выступила компания «Пи Эм Ай Софт», специализирующаяся на рекламе. Согласно предоставленным сведениям, эта фирма прекратит свое существование по итогам проведенной процедуры.

Ранее предприниматель Андрей Матус заявлял, что финансовую поддержку звездам, покинувшим Россию после начала СВО, оказывает бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он считает, что бежавший на Запад топ-менеджер спонсирует Аллу Пугачеву, музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комиков Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).