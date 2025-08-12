Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:36

Август, уймись жужжать: простой лосьон на водке спасет от комаров

Фото: Shutterstock/Syda Productions

Комары способны испортить любой вечер на даче или во дворе. Стоит только присесть с чашкой чая, как они уже атакуют, норовя укусить за лодыжку. Но есть простой и эффективный способ защититься — натуральный лосьон на водке и эфирном масле герани.

Как приготовить средство

  1. Возьмите стеклянный стакан и наполните его водкой на две трети.
  2. Добавьте 50 капель эфирного масла герани — оно отпугивает комаров.
  3. Долейте стакан водой до верха и аккуратно перемешайте.

Перелейте смесь в бутылочку с пульверизатором. Перед выходом на улицу распылите её на открытые участки кожи — запах будет приятным для человека, но невыносимым для насекомых.

Проверено на вечерних посиделках: укусов не будет даже при долгом нахождении на улице. Такое средство подойдёт для прогулок в огороде, отдыха у костра или похода в лес.

В августе аллергики могут столкнуться с реакцией на укусы насекомых или пыльцу, заявила ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова. По ее словам, следует избегать отдыха в южных регионах России, отдав предпочтение Кавказу, Карелии или Байкалу.

комары
москиты
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена украинского футболиста захотела «навсегда стереть россиян» с планеты
Россиянам рассказал, как проходит менингококк у взрослых
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.