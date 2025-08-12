Август, уймись жужжать: простой лосьон на водке спасет от комаров

Комары способны испортить любой вечер на даче или во дворе. Стоит только присесть с чашкой чая, как они уже атакуют, норовя укусить за лодыжку. Но есть простой и эффективный способ защититься — натуральный лосьон на водке и эфирном масле герани.

Как приготовить средство

Возьмите стеклянный стакан и наполните его водкой на две трети. Добавьте 50 капель эфирного масла герани — оно отпугивает комаров. Долейте стакан водой до верха и аккуратно перемешайте.

Перелейте смесь в бутылочку с пульверизатором. Перед выходом на улицу распылите её на открытые участки кожи — запах будет приятным для человека, но невыносимым для насекомых.

Проверено на вечерних посиделках: укусов не будет даже при долгом нахождении на улице. Такое средство подойдёт для прогулок в огороде, отдыха у костра или похода в лес.

В августе аллергики могут столкнуться с реакцией на укусы насекомых или пыльцу, заявила ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова. По ее словам, следует избегать отдыха в южных регионах России, отдав предпочтение Кавказу, Карелии или Байкалу.