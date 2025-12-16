Картофель «гармошкой» надоел? Запекаю его с салом и чесноком. Хрустящие дольки, которые тают во рту, и никаких сложных разрезов

Картофель «гармошкой» — эффектное блюдо, но его подготовка действительно требует времени и аккуратности в нарезке. Однако можно добиться потрясающего результата с тем же великолепным сочетанием хрустящей корочки и нежной мякоти, но без ювелирной работы. Секрет в особом способе запекания обычных картофельных долек с салом и чесноком. Сало, расплавляясь, пропитывает картофель жиром и ароматом, образуя ту самую золотистую, невероятно хрустящую корочку, а чеснок дарит блюду сногсшибательный запах. Дольки действительно тают во рту, а готовятся — проще некуда.

Для приготовления вам потребуется: 1 кг картофеля (лучше сорта с низким содержанием крахмала), 200 г свежего несоленого сала с мясной прослойкой, 1 целая головка чеснока, 3 столовые ложки растительного масла, соль, молотый черный перец, сушеный тимьян или прованские травы по вкусу. Картофель тщательно вымойте щеткой и, не очищая, нарежьте на крупные дольки, как для жарки. Сало нарежьте тонкими пластинками или мелким кубиком. Чеснок очистите, но оставьте зубчики целыми. В глубоком противне или форме для запекания смешайте картофельные дольки, кусочки сала и зубчики чеснока. Полейте растительным маслом, посыпьте солью, перцем и травами, затем тщательно перемешайте руками, чтобы всё равномерно покрылось. Распределите смесь в один слой. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут, аккуратно переворачивая дольки один-два раза в процессе, пока картофель не станет мягким внутри, а снаружи не покроется пузырчатой, румяной и хрустящей корочкой. Подавайте немедленно как самостоятельное блюдо или с маринованными огурцами и сметаной.

