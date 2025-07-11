Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 05:20

Биолог раскрыла, как спасти хлеб от образования плесени

Биолог Лялина: хлеб нужно хранить в прохладных и сухих местах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для избежания образования плесени на хлебе его стоит хранить в прохладных и сухих местах, завернув в бумажный пакет, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, для длительного хранения подойдет метод заморозки.

Чтобы хлеб не заплесневел, его лучше всего хранить в прохладном сухом месте, избегая теплых и влажных условий хранения. Можно использовать бумажные пакеты или специальные хлебные контейнеры, которые позволяют воздуху циркулировать. Полиэтиленовые пакеты удерживают влагу и могут способствовать плесневению. Если вы не планируете съесть хлеб в ближайшие дни, лучше всего заморозить его, предварительно нарезав на порции, и доставать из морозильной камеры по мере необходимости, — сказала Лялина.

Она отметила, что черная и зеленая плесень на хлебе возникает из-за спор грибов, которые находятся в воздухе. Кроме того, по словам биолога, на ее развитие влияют высокая влажность и температура выше +20 градусов.

Черная плесень обычно вызывается грибами рода Aspergillus. Она может быть токсичной и вызывать аллергические реакции. Зеленая плесень чаще всего вызвана грибами рода Penicillium. Из некоторых видов этого рода могут производиться антибиотики, но многие из них также токсичны. Удаление видимой заплесневевшей части хлеба не гарантирует, что плесень не проникла глубже в продукт. Споры могут находиться не только на поверхности, но и внутри, — добавила Лялина.

Она уточнила, что поджаривание также не является надежным способом избавления от плесени. По словам биолога, хлеб необходимо хранить правильно, даже если в нем отсутствуют дрожжи.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что частое употребление ягод и фруктов с плесенью грозит развитием онкологии. Она подчеркнула, что в испорченных продуктах появляются микотоксины, в том числе афлатоксин.

продукты
еда
биологи
советы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группу дронов ВСУ сбили над Смоленской областью
Москалькова рассказала, сколько курян все еще числятся пропавшими без вести
Врач раскрыл, как спасти грудных детей от перегрева в жару
Успехи ВС РФ омрачили настроение политиков Запада на саммите по Украине
Какие анализы сдавать при подозрении на инфаркт и для проверки тромбов
Беспилотники-шпионы привели в ужас ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 июля
Стало известно, что США ожидают от России по Украине
Стало известно о жертвах удара ВСУ по Липецкой области
Рулет «Биглаваш» — идеальная закуска за полчаса. Хоть к борщу, хоть к пиву
Биолог раскрыла, как спасти хлеб от образования плесени
Посол Ирана запросил помощь у России в восстановлении страны
Подполковник обратился к Трампу из-за конфликта на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 июля
Стало известно, есть ли у Трампа рычаги давления на Путина и Россию
Названы продукты, которыми легче всего отравиться в жару
Mash сообщил об атаке дронов ВСУ на Тульскую область
В Москву прилетят полчища комаров и мошкары: чем опасны, как спастись?
Гладков рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область
Трамп анонсировал важное заявление по России
Юрист объяснил, как противостоять патентному троллингу
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.