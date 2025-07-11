Биолог раскрыла, как спасти хлеб от образования плесени Биолог Лялина: хлеб нужно хранить в прохладных и сухих местах

Для избежания образования плесени на хлебе его стоит хранить в прохладных и сухих местах, завернув в бумажный пакет, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, для длительного хранения подойдет метод заморозки.

Чтобы хлеб не заплесневел, его лучше всего хранить в прохладном сухом месте, избегая теплых и влажных условий хранения. Можно использовать бумажные пакеты или специальные хлебные контейнеры, которые позволяют воздуху циркулировать. Полиэтиленовые пакеты удерживают влагу и могут способствовать плесневению. Если вы не планируете съесть хлеб в ближайшие дни, лучше всего заморозить его, предварительно нарезав на порции, и доставать из морозильной камеры по мере необходимости, — сказала Лялина.

Она отметила, что черная и зеленая плесень на хлебе возникает из-за спор грибов, которые находятся в воздухе. Кроме того, по словам биолога, на ее развитие влияют высокая влажность и температура выше +20 градусов.

Черная плесень обычно вызывается грибами рода Aspergillus. Она может быть токсичной и вызывать аллергические реакции. Зеленая плесень чаще всего вызвана грибами рода Penicillium. Из некоторых видов этого рода могут производиться антибиотики, но многие из них также токсичны. Удаление видимой заплесневевшей части хлеба не гарантирует, что плесень не проникла глубже в продукт. Споры могут находиться не только на поверхности, но и внутри, — добавила Лялина.

Она уточнила, что поджаривание также не является надежным способом избавления от плесени. По словам биолога, хлеб необходимо хранить правильно, даже если в нем отсутствуют дрожжи.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что частое употребление ягод и фруктов с плесенью грозит развитием онкологии. Она подчеркнула, что в испорченных продуктах появляются микотоксины, в том числе афлатоксин.