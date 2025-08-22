Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россияне не хотят есть баклажаны, кабачки и огурцы

Россияне стали отказываться от свежих овощей из-за желания сэкономить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи свежих овощей в российской рознице за год уменьшились на 2,6% на фоне попыток потребителей сэкономить, роста цен на популярные позиции, сокращения предложения и холодного летнего периода, передает «Коммерсант». По данным издания, более всего спад отразился на баклажанах, кабачках, картофеле, помидорах, редисе и огурцах. Сейчас россияне предпочитают брать более тяжелую пищу.

В материале говорится, что в период с марта по июль нынешнего года самым популярным овощем в рознице стали огурцы (-17% год к году). Число покупок томатов показало уменьшение на 18%. По словам аналитиков, падение продаж картофеля составило 8%.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Федеральную антимонопольную службу с инициативой предотвратить спекуляции на рынке школьной формы и стабилизировать цены к началу учебного года. Парламентарий отметил, что ведомству следует заранее выпустить рекомендации для производителей и ретейлеров. По его словам, это позволит не допустить ажиотажного роста цен.

