Шесть отрезанных голов: 70 человек подозреваются в массовом убийстве

Шесть отрезанных голов: 70 человек подозреваются в массовом убийстве

В Мексике полицейские обнаружили вдоль дороги шесть отрубленных мужских голов. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Шесть голов среди сорняков

19 августа в штате Мехико на шоссе Вилья-Мариано-Матаморос рядом с заправочной станцией были найдены шесть человеческих голов, передает La Jornada. Звонок в службу экстренной помощи 911 поступил от прохожего, который сообщил, что заметил на обочине нечто, напоминающее человеческую голову.

На месте происшествия правоохранители обнаружили еще пять единиц останков, предположительно мужских. Все они были в состоянии сильного разложения. Головы были разбросаны среди сорняков вдоль проезжей части. Одна из них находилась на листе бумаги, на котором был написан текст.

Разборки ОПГ

По данным Исполнительного секретариата Государственной системы общественной безопасности, к находкам была прикреплена ткань, подобная той, что используют для изготовления баннеров. Послание на этой ткани приписывают одной из преступных группировок региона.

В тексте содержались обвинения, адресованные неустановленным лицам, в вымогательстве и убийствах. Указывалось, что действия совершены в качестве ответа на насильственные проявления в регионе.

Генеральная прокуратура штата Мехико начала официальное расследование. Место происшествия было оцеплено. На место выехали сотрудники следственного управления полиции, специалисты Института судебных экспертиз, а также представители Национальной гвардии, Министерства обороны, военно-морских сил и властей соседнего региона Пуэбла. Была проведена операция по охране периметра и обеспечению безопасности граждан.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тела так и не нашли

Тела в окрестностях обнаружить так и не смогли. Вероятно, отрубленные головы были доставлены на место уже после преступления. Эксперты провели осмотр, зафиксировали улики и изъяли записку. Расследование продолжается, включая установление личностей погибших и выявление возможных причастных лиц.

Власти не исключают, что инцидент связан с конфликтом между криминальными группировками за контроль над территорией. Издание Univision отмечает, что полиция уже задержала более 70 человек для проверки на причастность к преступлению.

Издание Ambas Manos отмечает, что в числе подозреваемых были задержаны трое лидеров местного наркокартеля. При них были найдены 130 упаковок наркотиков. Кроме того, у них было при себе огнестрельное оружие.

Этот случай дополняет серию недавних находок человеческих останков в Мексике, включая 20 тел, обнаруженных в Синалоа в июне, передает Radio 3.

Читайте также:

«Голоса в голове»: белорус из ВСУ сжег мошонку своего друга за измену

Инцест — дело семейное: отец сдал полиции жену и сына из-за секса

Головы спрятаны в гараже: гниющие тела пенсионеров нашли по запаху