21 августа 2025 в 16:40

Головы спрятаны в гараже: гниющие тела пенсионеров нашли по запаху

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Калининградца, по версии следствия, обезглавившего двух жителей Нижнего Новгорода, заключили под стражу на два месяца. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Полиция приехала на трупный запах

В начале недели жительница одной из многоэтажек на улице Раевского в Нижнем Новгороде сообщила правоохранителям о трупном запахе, который ощущался из квартиры, где живут маргинальные соседи.

Прибывшие 19 августа полицейские обнаружили в квартире два обезглавленных тела 51-летней хозяйки и ее 70-летнего сожителя. Квартира при этом была сильно захламлена.

«Дед ревновал»

Соседи дали ориентировку на мужчину, который в последние дни часто появлялся в подъезде в компании этой пары. После задержания он дал признательные показания и указал, на гараж, где лежали головы убитых.

«По горячим следам мужчина, который предварительно снимал комнату в квартире убитой, задержан сотрудниками уголовного розыска городской полиции в заброшенном строении на улице Генкиной. Полицейские доставили мужчину в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ», — сообщили в полиции.

Обвиняемый признался, что действительно снимал у своих жертв комнату. Он утверждал, что взялся за нож в пьяном угаре, а причиной конфликта стала ревность со стороны пожилого мужчины.

«Снимал комнату у знакомых. Недели две-три. Дед все ревновал. Я просто испугался пьяный, что он меня искать будет», — рассказал задержанный.

В Следственном комитет при этом не уточняют, как давно мужчина расправился со своими знакомыми.

«В августе текущего года обвиняемый, находясь в квартире дома на улице Раевского города Нижнего Новгорода, в ходе ссоры с ранее знакомыми мужчиной и женщиной нанес им удары ножом в шею, после чего отчленил головы. С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый вынес из квартиры части тел и сокрыл их в гаражном массиве, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений смерть потерпевших наступила на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе СКР.

Скиталец-убийца

Про задержанного известно, что он родом из Калининградской области, но предпочитал скитальческий образ жизни. Известно, что он был в дружеских отношениях с зятем убитой женщины.

Ранее мужчина уже был судим за преступления против личности, в том числе убийство и кражу. По инкриминируемой статье ему грозит от восьми лет колонии вплоть до пожизненного срока.

убийства
расчленители
уголовные дела
Россия
происшествия
Нижний Новгород
Нижегородская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
