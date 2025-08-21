Головы спрятаны в гараже: гниющие тела пенсионеров нашли по запаху

Калининградца, по версии следствия, обезглавившего двух жителей Нижнего Новгорода, заключили под стражу на два месяца. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Полиция приехала на трупный запах

В начале недели жительница одной из многоэтажек на улице Раевского в Нижнем Новгороде сообщила правоохранителям о трупном запахе, который ощущался из квартиры, где живут маргинальные соседи.

Прибывшие 19 августа полицейские обнаружили в квартире два обезглавленных тела 51-летней хозяйки и ее 70-летнего сожителя. Квартира при этом была сильно захламлена.

«Дед ревновал»

Соседи дали ориентировку на мужчину, который в последние дни часто появлялся в подъезде в компании этой пары. После задержания он дал признательные показания и указал, на гараж, где лежали головы убитых.

«По горячим следам мужчина, который предварительно снимал комнату в квартире убитой, задержан сотрудниками уголовного розыска городской полиции в заброшенном строении на улице Генкиной. Полицейские доставили мужчину в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ», — сообщили в полиции.

Обвиняемый признался, что действительно снимал у своих жертв комнату. Он утверждал, что взялся за нож в пьяном угаре, а причиной конфликта стала ревность со стороны пожилого мужчины.

«Снимал комнату у знакомых. Недели две-три. Дед все ревновал. Я просто испугался пьяный, что он меня искать будет», — рассказал задержанный.

В Следственном комитет при этом не уточняют, как давно мужчина расправился со своими знакомыми.

«В августе текущего года обвиняемый, находясь в квартире дома на улице Раевского города Нижнего Новгорода, в ходе ссоры с ранее знакомыми мужчиной и женщиной нанес им удары ножом в шею, после чего отчленил головы. С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый вынес из квартиры части тел и сокрыл их в гаражном массиве, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений смерть потерпевших наступила на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе СКР.

Скиталец-убийца

Про задержанного известно, что он родом из Калининградской области, но предпочитал скитальческий образ жизни. Известно, что он был в дружеских отношениях с зятем убитой женщины.

Ранее мужчина уже был судим за преступления против личности, в том числе убийство и кражу. По инкриминируемой статье ему грозит от восьми лет колонии вплоть до пожизненного срока.

