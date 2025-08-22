Куриные котлеты с жареными овощами! Попробуете раз и будете готовить всегда

Куриные котлеты с жареными овощами! Попробуете раз и будете готовить всегда! Эти котлеты сочетают в себе сочность куриной грудки и яркий вкус обжаренных овощей. Идеальное блюдо для тех, кто любит полезную и вкусную еду без лишних хлопот!

Ингредиенты

Куриная грудка — 1 кг

Болгарский перец — 200 г

Лук — 200 г

Морковь — 200 г

Картофель — 1 шт.

Сухари панко — для панировки

Соль, перец — по вкусу

Вода — 1 стакан

Приготовление

Куриную грудку перекрутите на мясорубке. Лук, морковь и перец обжарьте до золотистого цвета. Сырую картофелину натрите на мелкой тёрке и добавьте в фарш вместе с обжаренными овощами, посолите и поперчите. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и выложите на противень. Запекайте 20-25 минут при 190°C.

