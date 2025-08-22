Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 15:00

Куриные котлеты с жареными овощами! Попробуете раз и будете готовить всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты с жареными овощами! Попробуете раз и будете готовить всегда! Эти котлеты сочетают в себе сочность куриной грудки и яркий вкус обжаренных овощей. Идеальное блюдо для тех, кто любит полезную и вкусную еду без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 1 кг
  • Болгарский перец — 200 г
  • Лук — 200 г
  • Морковь — 200 г
  • Картофель — 1 шт.
  • Сухари панко — для панировки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Вода — 1 стакан

Приготовление

  1. Куриную грудку перекрутите на мясорубке. Лук, морковь и перец обжарьте до золотистого цвета. Сырую картофелину натрите на мелкой тёрке и добавьте в фарш вместе с обжаренными овощами, посолите и поперчите.
  2. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и выложите на противень. Запекайте 20-25 минут при 190°C.

