Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 17:13

В Госдуме отреагировали на сокращение часов английского языка в школах

Депутат Останина поддержала сокращение часов английского языка в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Lenta.ru заявила, что положительно оценивает инициативу Минпросвещения о сокращении количества часов для изучения английского языка. По мнению парламентария, это решение позволит увеличить время на освоение русской литературы, истории и родного языка.

Останина пояснила, что спокойно относится к данному предложению, поскольку английский не является единственным иностранным языком, интересующим современных школьников. Она подчеркнула, что для качественного изучения любого иностранного языка необходима самостоятельная работа вне школьной программы.

Парламентарий также отметила, что на уровень знаний детей негативно влияет сокращение часов по русскому языку, литературе, истории и исключение обществознания из программы. Она выразила убеждение, что нужно увеличить время, отведенное на изучение данных предметов.

Я за то, чтобы наши дети лучше знали русский язык, русскую литературу, хорошо бы знали нашу отечественную историю. И в этой части соглашусь с позицией профильного министерства, — сказала Останина.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что изучение иностранных языков в пятом, шестом и седьмом классах сократят до двух часов в неделю. Там отметили, что целью данной меры является оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.

Россия
школы
Нина Останина
иностранные языки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.