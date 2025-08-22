В Госдуме отреагировали на сокращение часов английского языка в школах Депутат Останина поддержала сокращение часов английского языка в школах

Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Lenta.ru заявила, что положительно оценивает инициативу Минпросвещения о сокращении количества часов для изучения английского языка. По мнению парламентария, это решение позволит увеличить время на освоение русской литературы, истории и родного языка.

Останина пояснила, что спокойно относится к данному предложению, поскольку английский не является единственным иностранным языком, интересующим современных школьников. Она подчеркнула, что для качественного изучения любого иностранного языка необходима самостоятельная работа вне школьной программы.

Парламентарий также отметила, что на уровень знаний детей негативно влияет сокращение часов по русскому языку, литературе, истории и исключение обществознания из программы. Она выразила убеждение, что нужно увеличить время, отведенное на изучение данных предметов.

Я за то, чтобы наши дети лучше знали русский язык, русскую литературу, хорошо бы знали нашу отечественную историю. И в этой части соглашусь с позицией профильного министерства, — сказала Останина.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что изучение иностранных языков в пятом, шестом и седьмом классах сократят до двух часов в неделю. Там отметили, что целью данной меры является оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.