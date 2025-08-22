Минпросвещения сообщило об изменениях в изучении иностранных языков Минпросвещения: изучение иностранных языков сократят до двух часов в неделю

Изучение иностранных языков в пятом, шестом и седьмом классах сократят до двух часов в неделю, сообщили в Минпросвещения России. Там отметили, что целью данной меры является оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в пятых-седьмых классах будет отведено два часа в неделю. Отметим, что, например, на изучение «Биологии» и «Географии» в пятых-шестых классах отводится по одному часу в неделю, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане, отметили в Минпросвещения.

Ранее политолог, директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков заявил, что отказывать в образовании детям мигрантов означает отказывать им в социализации. По его словам, это вызовет серьезные последствия в будущем.

Прежде Минпросвещения, Минобрнауки и МВД России дали рекомендации учителям по работе с детьми мигрантов. Исходя из документа, педагогам нужно следить за высказываниями учеников. По мнению авторов, это поможет выявить склонности школьников к преступлениям.