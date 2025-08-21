Семья не хочет котлеты! Требует эти мясные шарики — митболы в сливках с грибами! Эти аппетитные куриные шарики в бархатном грибном соусе станут хитом вашего ужина. Ароматные, сытные и такие нежные. А соус такой вкусный, что захочется есть ложкой!
Ингредиенты для митболов
- Куриное филе/фарш — 500 г
- Яйцо — 1 шт.
- Лук — 1/2 шт. (мелко нарезанный)
- Панировочные сухари — 3 ст. л.
- Сыр — 50 г (тёртый)
- Соль, перец, сушёный чеснок — по вкусу
Для соуса
- Лук — 1 шт.
- Шампиньоны — 350 г
- Вода — 200 мл
- Мука — 1 ст. л.
- Сливки 15–20% — 150 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Измельчите куриное филе в фарш (или используйте готовый). Добавьте лук, сыр, яйцо, сухари и специи. Сформируйте небольшие шарики и обжарьте на топлёном масле до румяной корочки. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости.
- Введите муку, затем сливки и воду, помешивая до загустения. Верните митболы в соус, потушите 5 минут. Подавайте, посыпав зеленью, с картофельным пюре, пастой или свежими овощами.
Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. дижонской горчицы!
Ранее мы готовили сочные котлеты с черным мякишем! Попробуете один раз, и они станут любимыми.