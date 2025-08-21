Семья не хочет котлеты! Требует эти мясные шарики — митболы в сливках

Семья не хочет котлеты! Требует эти мясные шарики — митболы в сливках с грибами! Эти аппетитные куриные шарики в бархатном грибном соусе станут хитом вашего ужина. Ароматные, сытные и такие нежные. А соус такой вкусный, что захочется есть ложкой!

Ингредиенты для митболов

Куриное филе/фарш — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Лук — 1/2 шт. (мелко нарезанный)

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Сыр — 50 г (тёртый)

Соль, перец, сушёный чеснок — по вкусу

Для соуса

Лук — 1 шт.

Шампиньоны — 350 г

Вода — 200 мл

Мука — 1 ст. л.

Сливки 15–20% — 150 мл

Соль, перец — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление

Измельчите куриное филе в фарш (или используйте готовый). Добавьте лук, сыр, яйцо, сухари и специи. Сформируйте небольшие шарики и обжарьте на топлёном масле до румяной корочки. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Введите муку, затем сливки и воду, помешивая до загустения. Верните митболы в соус, потушите 5 минут. Подавайте, посыпав зеленью, с картофельным пюре, пастой или свежими овощами.

Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. дижонской горчицы!

