Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:00

Семья не хочет котлеты! Требует эти мясные шарики — митболы в сливках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья не хочет котлеты! Требует эти мясные шарики — митболы в сливках с грибами! Эти аппетитные куриные шарики в бархатном грибном соусе станут хитом вашего ужина. Ароматные, сытные и такие нежные. А соус такой вкусный, что захочется есть ложкой!

Ингредиенты для митболов

  • Куриное филе/фарш — 500 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук — 1/2 шт. (мелко нарезанный)
  • Панировочные сухари — 3 ст. л.
  • Сыр — 50 г (тёртый)
  • Соль, перец, сушёный чеснок — по вкусу

Для соуса

  • Лук — 1 шт.
  • Шампиньоны — 350 г
  • Вода — 200 мл
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сливки 15–20% — 150 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Измельчите куриное филе в фарш (или используйте готовый). Добавьте лук, сыр, яйцо, сухари и специи. Сформируйте небольшие шарики и обжарьте на топлёном масле до румяной корочки. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости.
  2. Введите муку, затем сливки и воду, помешивая до загустения. Верните митболы в соус, потушите 5 минут. Подавайте, посыпав зеленью, с картофельным пюре, пастой или свежими овощами.

Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. дижонской горчицы!

Ранее мы готовили сочные котлеты с черным мякишем! Попробуете один раз, и они станут любимыми.

котлеты
фарш
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский высказался насчет сделки с США по дронам на $50 млрд
Стало известно о смерти заслуженной артистки России
В Европе назвали самое важное заявление Путина
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.