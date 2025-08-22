Муж не ел консервы, но этот пирог ушел на ура! Сытный ПП-пирог с горбушей

Муж не ел консервы, но этот пирог ушел на ура! Сытые и никто не потолстел — ПП-пирог с рыбной начинкой! Идеальный обед или ужин для тех, кто следит за питанием! Нежное тесто на йогурте и полезная начинка из консервированной горбуши и яиц делают этот пирог сытным и низкокалорийным. Готовится просто, а исчезает мгновенно!

Ингредиенты для теста

Йогурт натуральный — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Мука рисовая или пшеничная — 80 г

Масло оливковое — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 2 г

Соль — щепотка

Ингредиенты для начинки

Горбуша консервированная (без масла) — 150 г

Яйцо вареное — 2 шт.

Лук зеленый — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Для начинки разомните вилкой горбушу без жидкости, добавьте измельченные вареные яйца, мелко нарезанный зеленый лук и соль по вкусу, аккуратно перемешайте. Для теста смешайте в миске йогурт, яйцо, муку, разрыхлитель, оливковое масло и щепотку соли, взбейте венчиком до гладкой консистенции, как на оладьи. В силиконовую форму или форму диаметром 16 см вылейте треть теста, равномерно распределите рыбную начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед подачей.

