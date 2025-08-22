Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 16:00

Муж не ел консервы, но этот пирог ушел на ура! Сытный ПП-пирог с горбушей

Муж не ел консервы, но этот пирог ушел на ура! Сытые и никто не потолстел — ПП-пирог с рыбной начинкой! Идеальный обед или ужин для тех, кто следит за питанием! Нежное тесто на йогурте и полезная начинка из консервированной горбуши и яиц делают этот пирог сытным и низкокалорийным. Готовится просто, а исчезает мгновенно!

Ингредиенты для теста

  • Йогурт натуральный — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука рисовая или пшеничная — 80 г
  • Масло оливковое — 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель — 2 г
  • Соль — щепотка

Ингредиенты для начинки

  • Горбуша консервированная (без масла) — 150 г
  • Яйцо вареное — 2 шт.
  • Лук зеленый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Для начинки разомните вилкой горбушу без жидкости, добавьте измельченные вареные яйца, мелко нарезанный зеленый лук и соль по вкусу, аккуратно перемешайте. Для теста смешайте в миске йогурт, яйцо, муку, разрыхлитель, оливковое масло и щепотку соли, взбейте венчиком до гладкой консистенции, как на оладьи.
  2. В силиконовую форму или форму диаметром 16 см вылейте треть теста, равномерно распределите рыбную начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед подачей.

Ранее мы готовили шоколадный манник — круче, чем в кофейне! Мешаем за 7 минут — и в духовку.

пироги
рыба
яйца
простой рецепт
