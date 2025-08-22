Фасоль улетает только так: готовлю быструю вкусноту с воздушным яйцом

Стручковая фасоль с яйцом — это простое и полезное блюдо, которое можно приготовить за считаные минуты. Нежные стручки фасоли в сочетании с ароматным чесноком и воздушным яйцом создают гармоничный вкус. Отличный вариант для легкого завтрака, ужина или полезного перекуса.

Для приготовления разогрейте на сковороде 50 г сливочного масла. Добавьте 300 г стручковой фасоли (если фасоль заморожена и предварительно отварена, время жарки сокращается). Обжаривайте около 5 минут на среднем огне, затем добавьте 2--3 измельченных зубчика чеснока. Влейте 2 взбитых яйца, посолите, приправьте специями по вкусу. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне еще 5 минут, пока яйца не схватятся.

Готовое блюдо получается сочным, с нежной текстурой фасоли и легкой хрусткостью. Чеснок придает пикантность, а яйца делают блюдо сытным. Подавайте горячим, посыпав свежей петрушкой.

