Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:40

Фасоль улетает только так: готовлю быструю вкусноту с воздушным яйцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стручковая фасоль с яйцом — это простое и полезное блюдо, которое можно приготовить за считаные минуты. Нежные стручки фасоли в сочетании с ароматным чесноком и воздушным яйцом создают гармоничный вкус. Отличный вариант для легкого завтрака, ужина или полезного перекуса.

Для приготовления разогрейте на сковороде 50 г сливочного масла. Добавьте 300 г стручковой фасоли (если фасоль заморожена и предварительно отварена, время жарки сокращается). Обжаривайте около 5 минут на среднем огне, затем добавьте 2--3 измельченных зубчика чеснока. Влейте 2 взбитых яйца, посолите, приправьте специями по вкусу. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне еще 5 минут, пока яйца не схватятся.

Готовое блюдо получается сочным, с нежной текстурой фасоли и легкой хрусткостью. Чеснок придает пикантность, а яйца делают блюдо сытным. Подавайте горячим, посыпав свежей петрушкой.

Ранее сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал.

еда
рецепты
овощи
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности дешевой формы для школы
Агенты ФБР ворвались в дом соратника Трампа
Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым
Найдена истинная причина ударов Украины по «Дружбе»
Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили
Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского
В Германии назвали возможных участников подрыва «Северных потоков»
Альпинисты не стали идти на горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь
Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске
Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах
Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву
В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО
Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом
Дайверы очистили подводную статую Христа необычным методом
Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года
«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»
Флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя
Страна с крупной армией захотела отправить военных на Украину
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.