Салат оливье — секрет правильных пропорций раскрыт

Классический салат оливье — символ зимних праздников и одно из самых любимых блюд в русской кухне. Его подают в новогодние праздники, на семейных торжествах и даже включают в повседневное меню. Несмотря на простоту, у этого салата есть своя магия: он объединяет поколения и дарит особое ощущение уюта.

Чтобы приготовить оливье, используют шесть картофелин среднего размера, четыре яйца, три моркови, три соленых огурца, 200 граммов вареной колбасы или отварного куриного филе, 200 граммов зеленого горошка, одну луковицу, 150 граммов майонеза, соль и черный перец по вкусу.

Овощи отваривают до готовности, остужают и очищают. Картофель, морковь, яйца, огурцы и мясо нарезают небольшими кубиками. Лук измельчают очень мелко, чтобы вкус получился мягче. Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют зеленый горошек и заправляют майонезом. Для гармонии вкуса салат перемешивают аккуратно, чтобы кубики сохранили форму.

Готовый салат оливье с колбасой или курицей получается сытным, нежным и ароматным. Его подают сразу после приготовления или дают настояться несколько часов в холодильнике, чтобы продукты обменялись вкусами.

Современные варианты позволяют поэкспериментировать: добавить яблоко для свежести, заменить колбасу на отварное мясо или индейку, использовать домашний майонез или легкий соус на основе сметаны. Но классика остается неизменной — именно такой оливье считается «тем самым» новогодним салатом.

Его ценят за универсальность: он подходит и к праздничному застолью, и к обеду в кругу семьи. Сытный, нежный и ароматный, он остается блюдом вне времени.

