Салат «Любовница» с сыром! Уложила слоями и шедевр готов! Хит на ужин!

Этот салат — настоящая легенда! Его часто называют «Любовница», и не просто так: он сочетает в себе столько ярких вкусов и текстур, что невозможно устоять. Сладковатая свекла, хрустящая морковь, пикантный сыр и орехи с изюмом создают идеальную гармонию. А главное — его можно собирать слоями, как торт, и каждый гость сможет оценить каждый «этаж» в отдельности.

Для приготовления возьмите 2 отварные или запеченные свеклы и натрите их на крупной терке. Три сырые морковины и 150 грамм твердого сыра натрите на средней терке. Горсть грецких орехов немного подсушите на сковороде и измельчите. Горсть изюма залейте кипятком на 5 минут, затем обсушите. Чеснок (3 зубчика) пропустите через пресс. Теперь собираем салат: первый слой — свекла, слегка промазанная майонезом. Второй слой — морковь, смешанная с чесноком и майонезом. Третий слой — сыр, также смазанный майонезом. Сверху обильно посыпьте орехами и изюмом. Дайте салату настояться в холодильнике хотя бы пару часов — так вкусы соединятся и станут еще нежнее. Украсьте тонкими ломтиками дайкона и веточками петрушки. Это не просто закуска, это произведение искусства!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.