Китайская закуска из огурцов! Просто, вкусно и необычно — идеально к мясу

Знакомо чувство, когда кажется, что из огурцов уже ничего нового не придумать? Я тоже так думал, пока не попробовал эту взрывную китайскую закуску! Она буквально переворачивает представление о привычном продукте. Это не просто огурцы с солью, а настоящий фейерверк вкусов: острый, пряный, освежающий и невероятно ароматный. Идеальная пара к любому блюду азиатской кухни или просто как яркая нотка к ужину.

Возьмите 2 крепких среднеплодных огурца. Не очищайте их от кожицы — именно в ней хруст и польза. Вымойте и обсушите. Теперь самый интересный этап: чтобы огурцы лучше пропитались, сделаем на них частые надрезы. Для этого положите огурец между двумя деревянными или металлическими палочками (например, для еды) и делайте диагональные надрезы ножом, пока лезвие не будет упираться в палочки. Так вы получите красивые «гармошки» из огурца, которые не разрезаются до конца. Сложите подготовленные огурцы в глубокую миску. Добавьте к ним 100 мл соевого соуса, 3 столовые ложки ароматного кунжутного масла, 2 столовые ложки гранулированного чеснока (он даст ту самую пикантность), 2 столовые ложки молотой паприки для сладковатой нотки и один мелко нарезанный перчик чили (убирайте семена, если не любите слишком острое). Тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся соусом и специями. Оставьте мариноваться при комнатной температуре минут на 20-30. Перед подачей щедро посыпьте 3 граммами поджаренного кунжута для финального хруста и аромата. Это невероятно!

