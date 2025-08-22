Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Огурцы по-корейски на зиму: любимая закуска гостей — съедают мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы по-корейски — это пикантная хрустящая закуска на зиму с насыщенным вкусом, где свежесть огурцов идеально сочетается с остротой перца, чеснока и пряными нотками кориандра.

Для приготовления возьмите: 2 кг огурцов, 2 моркови, 1 головку чеснока, 1 стручок острого перца, 100 мл растительного масла, 70 мл 9% уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого кориандра. Огурцы нарежьте тонкими длинными ломтиками, морковь натрите на корейской терке. Чеснок и перец измельчите. Смешайте овощи с чесноком и специями. Масло разогрейте до появления легкого дымка, залейте им овощи, добавьте уксус, хорошо перемешайте. Оставьте на 3 часа при комнатной температуре, затем разложите по стерильным банкам, утрамбуйте. Стерилизуйте 15 минут, закатайте.

Через две недели огурцы по-корейски готовы! Блюдо получается сочным, с приятной кислинкой и легкой сладостью. Это любимая закуска всех гостей — съедают мгновенно.

Ранее стало известно, как приготовить соленые огурцы, как из столовых: от их хруста и вкуса не оторваться.

огурцы
закуски
салаты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
