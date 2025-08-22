Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:16

В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения про «неизвестный вирус»

Роспотребнадзор опроверг слухи о циркуляции нового опасного вируса в России

В Российской Федерации отсутствуют данные о распространении новых опасных патогенов, не известных ранее науке, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство призвало средства массовой информации воздерживаться от публикации непроверенных данных, способных спровоцировать панику среди граждан.

Официальное заявление было сделано в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о якобы «новом вирусе», вызывающем симптомы «кровавого кашля». Как уточнили в надзорной службе, эти публикации основаны на устаревших материалах, относящихся еще к марту текущего года.

На сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано. Просим редакции СМИ воздерживаться от распространения неподтвержденной информации, которая может вызвать необоснованную тревогу у населения, — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор также проинформировал, что направлял официальный запрос в адрес редакции, первой опубликовавшей эту информацию. Анализ показал, что в исходных материалах вирус не назывался «новым», а лишь «неизвестным» на тот момент.

Ранее сообщалось, что специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали уникальный тест, способный идентифицировать 25 различных респираторных вирусов. Новый диагностический инструмент уже прошел регистрацию и запущен в производство.

