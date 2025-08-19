«Абсолютно неизбежно»: вирусолог предрек миру следующую пандемию

Следующая пандемия неизбежна, передает газета South China Morning Post со ссылкой на вирусолога и профессора Гонконгского университета в КНР Малика Пейриса. По словам эксперта, чтобы быть готовыми к будущей борьбе, люди должны уделять этому больше внимания.

Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будет справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно, — подчеркнул вирусолог.

Ранее врач назвал необычный симптом нового вируса. Лихорадка чикунгунья характеризуется сильной болью в суставах, которая является основным симптомом заболевания. Также возможны сыпь и повышение температуры до 40 градусов.

Вирусолог Анатолий Альтштейн допустил ее завоз в Россию. Однако, по его словам, крупной вспышки заболевания все равно не случится, поскольку вирус передается через укусы определенного вида комаров, который крайне редко встречается на территории страны.

Тем временем директор исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале создания вакцины от опасного китайского вируса в России. На разработку препарата потребуется два года.