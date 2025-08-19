Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:37

«Абсолютно неизбежно»: вирусолог предрек миру следующую пандемию

Вирусолог Пейрис предупредил о следующей пандемии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следующая пандемия неизбежна, передает газета South China Morning Post со ссылкой на вирусолога и профессора Гонконгского университета в КНР Малика Пейриса. По словам эксперта, чтобы быть готовыми к будущей борьбе, люди должны уделять этому больше внимания.

Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будет справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно, — подчеркнул вирусолог.

Ранее врач назвал необычный симптом нового вируса. Лихорадка чикунгунья характеризуется сильной болью в суставах, которая является основным симптомом заболевания. Также возможны сыпь и повышение температуры до 40 градусов.

Вирусолог Анатолий Альтштейн допустил ее завоз в Россию. Однако, по его словам, крупной вспышки заболевания все равно не случится, поскольку вирус передается через укусы определенного вида комаров, который крайне редко встречается на территории страны.

Тем временем директор исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале создания вакцины от опасного китайского вируса в России. На разработку препарата потребуется два года.

пандемии
вирусы
болезни
вирусологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержанный в ЛНР за изготовление взрывчатки раскрыл свое настоящее задание
Мальчик во время игры случайно отравил своего четырехлетнего брата
Удар по больнице и НПЗ в Волгограде: как ВСУ атакуют Россию 19 августа
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме ответили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.