20 августа 2025 в 20:56

Закатываем корейские огурчики на зиму — самый хрустящий вариант

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пикантные огурцы по-корейски — это идеальная заготовка на зиму, которая станет хитом любого застолья. Хрустящие овощи в пряном маринаде с чесноком и специями покоряют с первого укуса. Такая закуска хороша и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к мясу или гарнирам.

Для приготовления нарежьте 3 кг огурцов кружочками, 400 г моркови натрите на специальной терке. Смешайте с 250 г сахара, 1,5 ст. л. соли, 200 мл масла и уксуса, добавьте 1,5 головки чеснока и приправу для корейской моркови. Оставьте мариноваться на 12 часов, затем разложите по банкам и простерилизуйте 10 минут.

Эти огурчики сохраняют хрусткость всю зиму и становятся только вкуснее со временем. Попробуйте — и эта заготовка станет вашей любимой!

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
овощи
огурцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
