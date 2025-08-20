Ужин за 20 минут! Турецкая кабачковая запеканка с киноа! Просто и вкусно!

Запеканка с киноа и кабачком: полезно и невероятно вкусно! Если вы ищете идеальный рецепт для легкого ужина или полезного завтрака — эта запеканка станет настоящим открытием! Она сочетает в себе нежную текстуру, яркий вкус зелени и сытность киноа — суперфуда, который давно входит в топ самых полезных продуктов мира. Блюдо получается низкокалорийным, но при этом удивительно сытным и ароматным. Идеально подойдет тем, кто следит за фигурой, но не готов жертвовать вкусом.

Рецепт:

Отварите 200 г киноа в 750 мл овощного бульона до готовности (около 15 минут). Молодые кабачки (2 шт.) натрите на крупной терке, слегка посолите и отожмите лишнюю жидкость. Смешайте киноа с кабачками, добавьте мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, сушеную мяту, тертый твердый сыр (100 г), измельченный миндаль (50 г) и цедру половины лимона. Взбейте 2 яйца с солью и перцем, соедините с основной массой. Выложите смесь в форму, смазанную оливковым маслом, посыпьте миндальными лепестками. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте с дзадзики или натуральным йогуртом!

