22 августа 2025 в 14:12

«Плохая новость»: в России заметили неприятный нюанс новой ракеты ВСУ

Летчик Воевода: ракета ВСУ «Фламинго» получила советский двигатель АИ-25

Рабочие осматривают крылатую ракету «Фламинго» на секретном заводе Fire Point на Украине Рабочие осматривают крылатую ракету «Фламинго» на секретном заводе Fire Point на Украине Фото: AP/ТАСС

Украинские крылатые ракеты «Фламинго» оснастили старыми советскими авиационными двигателями АИ-25, которые можно ремонтировать на местных предприятиях, заявил летчик и автор Telegram-канала «Воевода Вещает». По его словам, это весьма неприятный факт, так как подобных силовых установок большое количество.

Плохая новость. Движков таких море. И хохлы умеют в их ремонт и модернизацию сами. И даже кусками производить. В Запорожье. Так что, господа эксперты, рассказывающие, что это британская ракета. Это не так, — высказался автор.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Украина могла получить технологии ракеты «Фламинго» от Великобритании. По его словам, для запуска этого вооружения необходима наклонная пусковая установка, которая имеет крупные габариты и легко обнаруживается. Специалист считает, что демонстрация таких систем была приурочена к переговорам Киева и европейских стран с президентом США Дональдом Трампом.

Также он заявил, что украинские ракеты «Фламинго» могут быть эффективно перехвачены российскими зенитными системами С-400, С-300В4, С-350 «Витязь» и «Панцирь». По его словам, дальность действия нового вооружения Украины достигает трех тысяч километров, однако российская противовоздушная оборона уже имеет опыт борьбы с подобными ракетами.

