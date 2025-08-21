Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Салат с жареными кабачками: готовится быстро — съедается первым

Салат с жареными кабачками и помидорами под майонезной заправкой — это потрясающее сочетание нежной хрустящей текстуры кабачков с сочностью свежих томатов и пикантностью чеснока.

Жареные кабачки дают блюду насыщенный сливочный вкус с легкой золотистой корочкой, а помидоры добавляют приятную кислинку. Этот салат готовится быстро и съедается первым.

Для приготовления возьмите 2 молодых кабачка, 3 помидора, 2 зубчика чеснока, 100 г майонеза, зелень, соль и перец. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 0,5 см, обжарьте на растительном масле до румяности с двух сторон. Помидоры нарежьте дольками, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте остывшие кабачки, помидоры, добавьте чеснок, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей — за это время вкусы идеально соединятся. Это блюдо прекрасно подойдет как холодная закуска или легкий ужин в жаркий день.

Ранее стало известно, как приготовить салат из селедки и молодой картошки.

