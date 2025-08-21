Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 12:00

Обалденное соте из кабачков на зиму! Вкуснятина к картошке и на хлебушек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самое любимое соте из кабачков: вкус лета на черном хлебе! Если у вас есть кабачки и вы не знаете, что с ними сделать, — этот рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой на всю зиму! Это соте — не просто закуска, а настоящая поэзия в банке: нежная, ароматная, с легкой кислинкой и сладковатым послевкусием. Я обожаю намазывать его на черный хлеб — получается идеальный бутерброд к чаю, который напоминает о лете даже в лютые морозы. Готовится оно surprisingly просто, а результат превосходит все ожидания!

Рецепт

Возьмите 2 кг молодых кабачков, нарежьте их кружочками или кубиками. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Отдельно обжарьте 500 г моркови, натертой на крупной терке, и 3 крупные луковицы, нарезанные полукольцами. Смешайте овощи в глубокой кастрюле, добавьте 500 г томатной пасты, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, соль и перец по вкусу. Тушите на медленном огне 1,5–2 часа, пока масса не загустеет. За 10 минут до готовности добавьте 3–4 зубчика чеснока и уксус по вкусу. Разложите по стерильным банкам и закатайте. Зимой вы скажете себе спасибо!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

