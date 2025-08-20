Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 17:16

Хрустящий кабачок, нежный кускус: секрет идеального обеда за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с кабачком и кускусом: свежесть в каждой ложке! Этот яркий и сытный боул — идеальное решение для тех, кто ценит вкусные и полезные перекусы без долгой готовки. Сочетание нежного кускуса, сочных овощей с гриля и хрустящего миндаля создает гармонию текстур и ароматов. Блюдо настолько универсально, что подойдет и для офисного ланча, и для легкого ужина на скорую руку!

Рецепт:

Залейте 100 г кускуса 200 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 5–7 минут. Готовую крупу разрыхлите вилкой. Разогрейте сковороду-гриль. Нарежьте 200 г помидоров черри половинками, болгарский перец и кабачок — крупными ломтиками. Обжарьте овощи на 1 ст. л. оливкового масла до мягкости и аппетитных полосок. Дайте им остыть. Морковь нарежьте мелкими кубиками, миндаль (30 г) обжарьте на сухой сковороде до золотистости. Соедините кускус с овощами и миндалем, заправьте оставшимся маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Салат хорош как теплым, так и охлажденным. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
салаты
кулинария
кабачки
Мария Левицкая
М. Левицкая
