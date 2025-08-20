Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 03:33

Капуста по-корейски — исчезает за вечер: рецепт на 3-литровую банку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острая хрустящая капуста по-корейски с морковью — это взрыв вкуса, где сочетаются пикантная острота, сладость моркови и насыщенный аромат кориандра с чесноком. Готовьте сразу много — закуска исчезает за вечер.

Рецепт на 3-литровую банку: вам понадобится 2 кг белокочанной капусты, 500 г моркови, 3 зубчика чеснока, 1 стручок острого перца. Для маринада: 1 л воды, 100 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. молотого кориандра, 1 ч. л. красного перца. Капусту нашинкуйте, морковь натрите на корейской терке, чеснок и перец мелко порубите. Смешайте овощи в большой миске. Воду доведите до кипения, добавьте все ингредиенты маринада, прокипятите 2 минуты. Горячим маринадом залейте овощи, хорошо перемешайте, плотно уложите в стерильную банку, сверху налейте 1 ст. л. масла.

Закройте крышкой, после остывания храните в холодильнике. Через 2 дня капуста готова. Она получается сочной, с приятной кислинкой и пряным послевкусием, идеально подходит как закуска или дополнение к мясу.

Ранее был назван экспресс-рецепт малосольных помидоров: готовим утром, едим уже вечером.

капуста
рецепты
салаты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава МИД Австрии назвала лучшее место для встречи по Украине
Мошенники создали фейковые сайты турагентств к туристическому сезону
Трамп расценил плохие отношения с Путиным как угрозу для США
Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию восстановили
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 августа, время грибков
Названы страны, которые США рассматривают как место для саммита по Украине
Три российских аэропорта перестали отправлять рейсы
Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие
В Госдепе заявили, что быстро урегулировать конфликт на Украине невозможно
Над Брянской областью сбили эскадрилью дронов
Стало известно, сколько дронов ПВО сбили над Россией за три часа
Названо число стран ЕС, готовых отправить военных на Украину
Еще в одном регионе объявлена беспилотная опасность
Отъезд в США, бизнес с Батуриной, пчелы: как живут дети Юрия Лужкова
Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня
В Тамбовской области предупредили об опасности атаки дронов
В Белом доме раскрыли, от чего зависят сроки переговоров РФ, США и Украины
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 августа 2025 года
Украинские дроны могут совершить налет на российский регион
В Липецкой области предупредили об опасности с неба
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.