Капуста по-корейски — исчезает за вечер: рецепт на 3-литровую банку

Острая хрустящая капуста по-корейски с морковью — это взрыв вкуса, где сочетаются пикантная острота, сладость моркови и насыщенный аромат кориандра с чесноком. Готовьте сразу много — закуска исчезает за вечер.

Рецепт на 3-литровую банку: вам понадобится 2 кг белокочанной капусты, 500 г моркови, 3 зубчика чеснока, 1 стручок острого перца. Для маринада: 1 л воды, 100 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. молотого кориандра, 1 ч. л. красного перца. Капусту нашинкуйте, морковь натрите на корейской терке, чеснок и перец мелко порубите. Смешайте овощи в большой миске. Воду доведите до кипения, добавьте все ингредиенты маринада, прокипятите 2 минуты. Горячим маринадом залейте овощи, хорошо перемешайте, плотно уложите в стерильную банку, сверху налейте 1 ст. л. масла.

Закройте крышкой, после остывания храните в холодильнике. Через 2 дня капуста готова. Она получается сочной, с приятной кислинкой и пряным послевкусием, идеально подходит как закуска или дополнение к мясу.

