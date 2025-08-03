Малосольные помидоры: готовим утром, едим уже вечером — экспресс-рецепт

Малосольные помидоры быстрого приготовления — это пикантная закуска с насыщенным вкусом, где нежная мякоть томатов пропитывается чесночно-пряным рассолом, сохраняя свою сочность. Долго ждать не придется: готовим утром, едим уже вечером!

Экспресс-рецепт: возьмите 1 кг плотных помидоров черри или сливовидных, сделайте крестообразные надрезы сверху. Вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5 горошинами черного перца, 3 лавровыми листами и 1 ч. л. сушеного укропа. Остудите рассол до комнатной температуры. В стерильную банку уложите помидоры, добавьте 4 разрезанных зубчика чеснока и веточку свежего укропа. Залейте остывшим рассолом, закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 8 часов.

Готовые помидоры приобретают идеальный баланс солоноватости с легкой кислинкой, а чеснок и перец добавляют приятную остроту. Мякоть остается плотной, но пропитывается ароматами специй.

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