10 кг за раз! Квашеная капуста в тазу — хрустящая и сочная

Квашеная капуста в тазу получается хрустящей, сочной, с насыщенным ароматом специй, где сладость моркови идеально дополняют пряные нотки тмина и лаврового листа. Рассказываем, как приготовить 10 кг за раз!

Рецепт: нашинкуйте 10 кг капусты, натрите 1 кг моркови, добавьте 200 г соли, 2 ст. л. тмина и 5 лавровых листов. Тщательно перетрите руками до появления сока. Уложите в эмалированный таз, сверху поставьте гнет (банку с водой). Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня, ежедневно протыкая деревянной палочкой для выхода газов. Когда пена перестанет появляться — капуста готова.

Разложите по банкам, храните в холодильнике или погребе. Этот способ позволяет сразу заготовить большое количество сочной хрустящей капусты, которая идеальна для салатов, щей и как гарнир к мясу!

капуста
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
