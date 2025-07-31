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31 июля 2025 в 19:45

Эти помидоры просолятся за 2 часа: экспресс-рецепт малосольных томатов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные помидоры, приготовленные по этому рецепту, просолятся за 2 часа. Они получаются с приятной упругой текстурой и сбалансированным вкусом — в меру соленым, с легкой кислинкой и ароматом свежей зелени.

Экспресс-рецепт малосольных томатов: возьмите небольшие помидоры, разрежьте их на четвертинки. В стерильную банку уложите слоями: помидоры, зонтики укропа, листья смородины, 3--4 разрезанных зубчика чеснока. Приготовьте рассол: на 1 л холодной кипяченой воды добавьте 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5 горошин черного перца. Залейте помидоры рассолом и плотно закройте крышкой. Встряхните банку и оставьте при комнатной температуре на 2 часа.

За это время помидоры приобретут насыщенный соленый вкус. Подавайте с картошкой или мясом — это идеальная летняя закуска, которая готовится быстрее, чем маринованные аналоги.

Ранее стало известно, как приготовить малосольные кабачки как из бочки за 2 часа: засаливаем в пакете.

помидоры
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соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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