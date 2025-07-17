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17 июля 2025 в 07:28

Малосольные кабачки как из бочки за 2 часа: засаливаем в пакете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пикантные малосольные кабачки, приготовленные в пакете, получаются хрустящими, с насыщенным пряным вкусом и легкой остринкой. Мякоть пропитывается чесночным ароматом, нотками укропа и перца, сохраняя при этом свежесть и упругость.

Для приготовления нарежьте 2 молодых кабачка тонкими кружочками, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, пучок укропа, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. молотого черного перца и 1 ст. л. растительного масла. Перемешайте все ингредиенты в миске, переложите в плотный пакет, выпустите воздух и завяжите. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, периодически встряхивая, затем храните в холодильнике.

Эти малосольные кабачки всего за 2 часа получаются как из бочки — идеальная острая закуска к мясу или самостоятельное блюдо в жаркий день!

Ранее стало известно, как приготовить аджику из кабачков: рецепт на 2 кг овощей.

кабачки
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домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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