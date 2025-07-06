Аджика из кабачков — королева закусок: готовится быстро, хранится долго

Аджика из кабачков — это удивительное сочетание нежной овощной основы и яркой остроты специй, где мягкость кабачков идеально гармонирует со жгучим перцем и ароматом чеснока. Эта королева закусок готовится быстро, хранится долго, а съедается моментально.

Для приготовления возьмите 2 кг молодых кабачков, очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Пропустите через мясорубку кабачки вместе с 500 г сладкого перца, 5–7 острыми перчиками (по вкусу), 200 г чеснока и пучком кинзы. Добавьте 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 100 мл уксуса 9% и 100 г томатной пасты.

Тщательно перемешайте, разложите по стерильным банкам и храните в холодильнике. Уже через сутки аджика приобретет насыщенный вкус — кабачки впитывают все ароматы, становясь одновременно нежными и пикантными.

Эта закуска отлично подходит к мясу, шашлыку или просто с черным хлебом, а благодаря кабачкам имеет приятную густую консистенцию.

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