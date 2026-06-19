Закрываю кабачки с перцем на зиму — готовлю юрчу по-турецки: лучше любых салатов и закусок

Закрываю кабачки с перцем на зиму — готовлю юрчу по-турецки: лучше любых салатов и закусок

Беру кабачки, сладкий перец, помидоры и чеснок — пропускаю томаты с чесноком через мясорубку, добавляю зелень, масло, соль, сахар, перец и уксус, довожу до кипения, затем засыпаю нарезанные кабачки и перец, варю 45–60 минут и разливаю по стерилизованным банкам.

Получается юрча — ароматная закуска, похожая на лечо, салат и икру одновременно. Густая, с кусочками овощей, с ярким томатным вкусом и пряной ноткой чеснока — закатав банки, прячу подальше, потому что семья норовит все смести до зимы. Для приготовления вам понадобится: 3 кг кабачков, 1 кг сладкого перца, 1 кг помидоров, 200 г петрушки, 2–3 головки чеснока, 80 г соли, 200 г сахара, 350 мл растительного масла, 100 мл уксуса, 6–10 горошин черного перца. Кабачки очистите, нарежьте кубиками по 2–3 см, перец — аналогичными кусками. Помидоры с чесноком пропустите через мясорубку, добавьте рубленую петрушку, сахар, соль, масло, перец и уксус, доведите до кипения. Засыпьте кабачки и перец, варите 45–60 минут. Разлейте горячим по банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить юрчу из кабачков. Даже те, кто не любит кабачки, просили добавки. Кстати, вместо петрушки можно взять базилик или кинзу — получится новый оттенок вкуса. Находка, а не рецепт!

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