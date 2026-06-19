Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 17:00

Закрываю кабачки с перцем на зиму — готовлю юрчу по-турецки: лучше любых салатов и закусок

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кабачки, сладкий перец, помидоры и чеснок — пропускаю томаты с чесноком через мясорубку, добавляю зелень, масло, соль, сахар, перец и уксус, довожу до кипения, затем засыпаю нарезанные кабачки и перец, варю 45–60 минут и разливаю по стерилизованным банкам.

Получается юрча — ароматная закуска, похожая на лечо, салат и икру одновременно. Густая, с кусочками овощей, с ярким томатным вкусом и пряной ноткой чеснока — закатав банки, прячу подальше, потому что семья норовит все смести до зимы. Для приготовления вам понадобится: 3 кг кабачков, 1 кг сладкого перца, 1 кг помидоров, 200 г петрушки, 2–3 головки чеснока, 80 г соли, 200 г сахара, 350 мл растительного масла, 100 мл уксуса, 6–10 горошин черного перца. Кабачки очистите, нарежьте кубиками по 2–3 см, перец — аналогичными кусками. Помидоры с чесноком пропустите через мясорубку, добавьте рубленую петрушку, сахар, соль, масло, перец и уксус, доведите до кипения. Засыпьте кабачки и перец, варите 45–60 минут. Разлейте горячим по банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить юрчу из кабачков. Даже те, кто не любит кабачки, просили добавки. Кстати, вместо петрушки можно взять базилик или кинзу — получится новый оттенок вкуса. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
Общество
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Общество
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Как приготовить жареные кабачки: три лучших способа на сковороде, в духовке
Семья и жизнь
Как приготовить жареные кабачки: три лучших способа на сковороде, в духовке
Делаю беляши из кабачков с луком и чесноком — «Дачный хит» за 40 минут: пальчики оближешь
Общество
Делаю беляши из кабачков с луком и чесноком — «Дачный хит» за 40 минут: пальчики оближешь
Готовлю чесночные стрелки по-корейски с морковкой и луком — хоть к картошечке, хоть к мясу
Общество
Готовлю чесночные стрелки по-корейски с морковкой и луком — хоть к картошечке, хоть к мясу
рецепты
кабачки
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший особняк Трампа намерены снести бульдозерами
Военэксперт рассказал, что ВС РФ дает освобождение Рай-Александровки в ДНР
Аэродромы и порты в труху: удары ВС РФ жестко утюжат Украину, что дальше
Слова о Пугачевой и Орбакайте, внебрачный сын, жена в США: как живет Крутой
Набиуллина раскрыла цели ЦБ и Правительства России
Ярче, чем на поле: самые захватывающие фото болельщиков 1-й недели ЧМ-2026
«Не представляю другую эмблему»: известный артист о Тюкавине в «Динамо»
Белоруссия пригрозила Украине после атаки ВСУ на автобус с детьми
Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России на сроки до четырех лет
«Нужно держать в здравом уме»: Трамп о своем отношении к Нетаньяху
Умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес»
Экс-футболист сборной России назвал фаворитов ЧМ-2026 после первого тура
В Москве воры подрались во время кражи $100 тыс.
Названы возможные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Минюст обновил список иностранных агентов
«Это воровство»: член СВОП о намерении США использовать российские активы
Финансист объяснил, как снижение ключевой ставки скажется на кредитах
Стал известен покупатель госпакета «Южуралзолота» за 93,2 млрд рублей
В Ростовской области полностью выгорел храм
В Минске решили добиться международной оценки атаки на автобус с детьми
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.