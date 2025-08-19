Раскрыты шансы на проведение встречи Трампа, Путина и Зеленского в Риме

Раскрыты шансы на проведение встречи Трампа, Путина и Зеленского в Риме ТАСС: проведение встречи Трампа, Путина и Зеленского в Риме маловероятно

Проведение трехстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Риме маловероятно, сообщил ТАСС дипломатический источник в итальянской столице. Он объяснил, что этому препятствуют логистические трудности и политические противоречия.

Встреча в Риме маловероятна, — сказал собеседник агентства.

Ключевой причиной источник назвал позицию Москвы, которая считает Италию недружественной страной. Собеседник агентства отметил, что Россия вряд ли захочет «придавать политический престиж» правительству Джорджи Мелони, которое уже пыталось извлечь дивиденды из обсуждения возможных переговоров в Ватикане. Эту идею ранее категорически отверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

Хотя Рим демонстрирует готовность принять саммит в качестве «жеста гостеприимства», министр иностранных дел Италии Антонио Таяни публично поддержал кандидатуру Женевы, которую продвигает президент Франции Эммануэль Макрон. По словам источников, таким образом французский лидер следует своим амбициям «представлять Европу».

19 августа Макрон предложил провести в Женеве встречу Путина и Зеленского. Он отметил, что Париж не может быть таким местом, как в 2019 году, так как ситуация находится «в другой фазе».