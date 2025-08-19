Сотня россиян в рабстве и педофилка с маркетплейса: дикие ЧП за день

Сотня россиян в рабстве и педофилка с маркетплейса: дикие ЧП за день

Семья украинцев держала в рабстве порядка ста человек на своей ферме, в Иваново задержали педофилку за насилие над 12-летней девочкой, в Иркутске мать продала сына за 23 тысячи рублей — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Под Воронежем освободили рабов

В Воронежской области из рабства освободили порядка ста человек, которые бесплатно работали на ферме у украинской семьи. Выйти на это преступление общественники из движения «Альтернатива» смогли при поисках 38-летней Елены Сысоевой.

«Сысоева Елена Юрьевна находилась на одном из московских вокзалов 13 июля этого года, ждала поезд. К ней подошла Оксана, рассказала, что является волонтером, и позвала на сельскохозяйственные работы в теплицах. Елене понравились описанные условия, и она согласилась», — рассказывают в «Альтернативе».

Однако на месте ситуация оказалась иной. Елена, как и другие жертвы, оказалась фактически в рабских условиях. При попытке сбежать людей избивали, а за ежедневный труд платили всего лишь 3000 рублей в месяц.

Известно, что некоторые пострадавшие приехали в Воронежскую область из-под Краснодара. Там они ранее собирали арбузы на продажу. На месте их кормили просроченной едой. Сотрудников то и дело убеждали, что вскоре выплатят им обещанные деньги, но каждый раз этот вопрос откладывался.

Педофилка растлевала школьницу

В Иваново задержали сотрудницу ПВЗ маркетплейса по подозрению в насилии над 12-летней девочкой. По данным следствия, противоправные действия в отношении несовершеннолетней происходили в Санкт-Петербурге.

Расследование началось после того, как родители пострадавшей девочки обратились с заявлением в полицию. Согласно материалам дела, в Приморском районе Санкт-Петербурга обвиняемая угрожала девочке самоубийством и тем, что распространит некую компрометирующую информацию. Так женщина пыталась склонить ребенка к интимной близости.

Мать продала сына за 23 тысячи рублей

Женщина из Иркутска продала своего новорожденного сына за 23 тысячи рублей. Инцидент произошел в 2017 году, но история всплыла в 2024-м.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительница попала в поле зрения местных правоохранителей, они и выяснили все обстоятельства продажи ребенка. По версии следствия, подозреваемая нашла в соцсетях 17-летнюю девушку, готовую выкупить младенца. Передача ребенка состоялась у вокзала Иркутск-Пассажирский.

Выяснилось, что покупательница ребенка официально оформила над ним опеку. Мальчик живет в новой семье, скорее всего, его не станут забирать у новых родителей. Биологическую мать суд приговорил к шести годам лишения свободы.

Читайте также:

«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет

Труп с дырой в голове набрал кредитов: странная смерть петербуржца в Крыму

Педофильская палатка: на музыкальном фестивале изнасиловали ребенка