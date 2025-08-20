На вечеринку и просто к пиву! Баварский салат — сытный рецепт из Германии

На любую вечеринку и просто к пиву! Баварский салат — сытный рецепт из Германии! Этот салат — настоящая симфония вкусов: нежный картофель, пикантные колбаски, копченая грудинка и хрустящие огурчики. Идеально к пиву или как сытный ужин!

Ингредиенты

Картофель — 2-3 шт. (в мундире)

Охотничьи колбаски — 250 г

Копченая грудинка — 50 г

Яйца — 3 шт. (вкрутую)

Соленые огурцы — 3 шт.

Красный лук — 1/2 шт.

Петрушка — 1/2 пучка

Масло — для жарки

Для заправки

Сметана — 150 г

Горчица — 30 г

Лимонный сок — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Картофель отварите в кожуре, остудите и нарежьте кубиками. Грудинку, яйца, огурцы и лук также нарежьте кубиками. Колбаски обжарьте до румяности и добавьте в салат горячими. Смешайте все ингредиенты, посыпьте рубленой петрушкой. Для заправки соедините сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Заправьте салат и перемешайте.

