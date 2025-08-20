На вечеринку и просто к пиву! Баварский салат — сытный рецепт из Германии

На любую вечеринку и просто к пиву! Баварский салат — сытный рецепт из Германии! Этот салат — настоящая симфония вкусов: нежный картофель, пикантные колбаски, копченая грудинка и хрустящие огурчики. Идеально к пиву или как сытный ужин!
Ингредиенты
- Картофель — 2-3 шт. (в мундире)
- Охотничьи колбаски — 250 г
- Копченая грудинка — 50 г
- Яйца — 3 шт. (вкрутую)
- Соленые огурцы — 3 шт.
- Красный лук — 1/2 шт.
- Петрушка — 1/2 пучка
- Масло — для жарки
Для заправки
- Сметана — 150 г
- Горчица — 30 г
- Лимонный сок — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Картофель отварите в кожуре, остудите и нарежьте кубиками. Грудинку, яйца, огурцы и лук также нарежьте кубиками. Колбаски обжарьте до румяности и добавьте в салат горячими. Смешайте все ингредиенты, посыпьте рубленой петрушкой.
- Для заправки соедините сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Заправьте салат и перемешайте.
