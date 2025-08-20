Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 10:30

На вечеринку и просто к пиву! Баварский салат — сытный рецепт из Германии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На любую вечеринку и просто к пиву! Баварский салат — сытный рецепт из Германии! Этот салат — настоящая симфония вкусов: нежный картофель, пикантные колбаски, копченая грудинка и хрустящие огурчики. Идеально к пиву или как сытный ужин!

Ингредиенты

  • Картофель — 2-3 шт. (в мундире)
  • Охотничьи колбаски — 250 г
  • Копченая грудинка — 50 г
  • Яйца — 3 шт. (вкрутую)
  • Соленые огурцы — 3 шт.
  • Красный лук — 1/2 шт.
  • Петрушка — 1/2 пучка
  • Масло — для жарки

Для заправки

  • Сметана — 150 г
  • Горчица — 30 г
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель отварите в кожуре, остудите и нарежьте кубиками. Грудинку, яйца, огурцы и лук также нарежьте кубиками. Колбаски обжарьте до румяности и добавьте в салат горячими. Смешайте все ингредиенты, посыпьте рубленой петрушкой.
  2. Для заправки соедините сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Заправьте салат и перемешайте.

Ранее мы готовили салат «Амурский». Он покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
